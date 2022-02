Złoto poniżej 1900 USD

Notowania złota nie utrzymały się długo powyżej 1900 USD. Powodem jest osłabienie obaw dalszej eskalacji konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, informuje Bloomberg.

W czwartek na zamknięciu sesji na Comex kurs złota z kwietniowych kontraktów rósł o 30,50 USD, czyli 1,6 proc., do 1902 USD. Było najdroższe od ośmiu miesięcy. W piątek rano cena złota spada o 0,5 proc. do 1892,50 USD. Przyczyniła się do tego wiadomość, że Rosja zaakceptowała propozycję spotkania w przyszłym tygodniu w Europie amerykańskiego sekretarza Antony’ego Blinkena z ministrem spraw zagranicznych Sergiejem Ławrowem. Rynek uznał to za sygnał zmniejszenia napięcia w relacjach między krajami, które wzrosło po tym jak Rosja ogłosiła iż niesatysfakcjonująca odpowiedź USA na jej żądania dotyczące gwarancji bezpieczeństwa może zmusić ją do realizacji „środków militarno-technicznych”.