Złoto staniało

Cena złota doszła w środę najwyżej od trzech tygodni, ale potem zaczęła spadać, pisze Reuters.

Huśtawka nastrojów na rynku wynika z doniesień dotyczących konfliktu handlowego USA i Chin. W pierwszej części handlu dominowała ostrożność, co skłaniało inwestorów do poszukiwania bezpiecznych przystani. Sytuację zmienił sygnał z Białego Domu o tym, że Chiny chcą zawarcia umowy handlowej. Zmniejszyło to w drugiej części handlu zainteresowanie „bezpiecznymi” aktywami, m.in. złotem.

Na zamknięciu sesji na giełdzie nowojorskiej kurs uncji złota z kontraktów spot spadał o 0,3 proc. do 1280,76 USD. Na rynku terminowym złoto z czerwcowych kontraktów taniało tak samo i notowano je po 1281,40 USD.

- Inwestorzy optymistycznie oceniają, że rozmowy doprowadzą do przyzwoitej umowy, co zwiększa apetyt na bardziej ryzykowne aktywa i nie sprzyja notowaniom złota – powiedział Michael Matousek, szef maklerów w U.S. Global Investors.