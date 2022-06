Złoty bez zmian przed decyzją RPP

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Poranny, środowy handel na rynku FX nie przynosi istotniejszych zmian wyceny PLN przed zakończeniem posiedzenia RPP. Eurodolar nieznacznie koryguje z okolic 1,07 USD. Polska waluta kwotowana jest następująco: 4,5762 PLN za euro, 4,2835 PLN wobec dolara amerykańskiego, 4,3909 PLN względem franka szwajcarskiego oraz 5,3806 PLN w relacji do funta szterlinga. Rentowności polskiego długu wynoszą 6,569% w przypadku obligacji 10-letnich.

Ostatnie godziny handlu nie przyniosły znaczących zmian w globalnym sentymencie. Indeksy akcyjne konsolidują, a eurodolar utracił impet wzrostowy i podlega powolnej korekcie. Również rentowności długu wyhamowały tendencję wzrostową, co sprzyja lekkiej stabilizacji np. amerykańskiego sektora tech. W dalszym ciągu inwestorzy przywiązują sporo uwagi do kwestii inflacyjnych, czego dowodem jest wczorajsza analiza sygnałów z marketów Target. Lokalnie czekamy na decyzję RPP w zakresie stóp procentowych, gdzie konsensus zakłada podwyższenie o 75pb., nie brak jednak głosów sugerujących mniejszy ruch o 50pb. Warto mieć świadomość iż znajdujemy się już w dość zaawansowanym etapie cyklu zacieśniania, a przestrzeń do dalszych dynamicznych podwyżek zaczyna maleć. Konferencja prezesa NBP będzie miała miejsce jutro (15:00).