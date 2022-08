Złoty lekko się osłabia, a rentowności SPW spadają

"EUR/USD jest w konsolidacji już od kilku tygodni - rynek oczekuje pretekstu, by pójść w którąś ze stron. Uwaga skupiona jest na jutrzejszym raporcie z amerykańskiego rynku pracy i to on może dać nam kierunek na najbliższe tygodnie, a przynajmniej na najbliższe dni, w którą stronę będzie podążać dolar amerykański" - powiedział PAP Biznes Łukasz Zembik, kierownik departamentu analiz DM TMS Brokers.

fot. Bloomberg

"Jeśli chodzi o złotego to na dzisiejszej sesji on lekko się osłabia w stosunku do euro. W relacji do dolara również widzimy lekką deprecjację naszej waluty, ale relatywnie złoty jest silniejszy w porównaniu do tego, co mogliśmy zaobserwować chociażby w połowie lipca. Widać, że cały czas mamy krótkoterminowy tren aprecjacyjny złotego i on może się utrzymać. Dużo będzie zależeć od jutrzejszych danych z USA" - dodał.

W piątek, o godz. 14.30 na rynek napłyną dane z USA o liczbie utworzonych nowych miejsc pracy, o przeciętnym godzinowym wynagrodzeniu i o stopie bezrobocia.

"Jeśli dane będą lepsze od oczekiwań, a stopa bezrobocia utrzyma się na tym samym poziomie i nie będzie żadnych innych sygnałów wskazujących na ochłodzenie na rynku pracy - wówczas dolar może jeszcze się umocnić, co będzie negatywne dla walut naszego regionu i złoty może stracić" - powiedział Łukasz Zembik.

"Natomiast jeśli otrzymamy pierwsze sygnały spowolnienia na rynku pracy, to ponownie zaczną się spekulacje czy Rezerwa Federalna zmniejszy tempo podwyżek stóp procentowych, albo czy będziemy mieli w tym roku jakąś pauzę i ponownie wzrosną oczekiwania na to, że w przyszłym roku te stopy w USA będą obniżane, ponieważ oczekuje się mocnego spowolnienia gospodarczego, a nawet recesji" - dodał.

Ok. godz. 15.45 kurs EUR/PLN rośnie o 0,51 proc. do 4,7218, a USD/PLN idzie w górę o 0,27 proc. do 4,7218. Para EUR/USD zwyżkuje z kolei o 0,23 proc. do 4,7218.

RYNEK DŁUGU

"Dziś rentowności 10-letnich papierów spadają, 2-letnie również - podobnie jest na rynkach bazowych. Wczoraj widzieliśmy wzrost rentowności zarówno amerykańskich, jak i polskich obligacji, ale był to wzrost chwilowy po lepszych od oczekiwań danych ISM. Dziś widać już, że ponownie popyt na obligacje rośnie, a tym samym rentowności maleją" - powiedział Łukasz Zembik.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych zniżkują o 4,5 pb. do 2,703 proc., a niemieckich idą w dół o 4,7 pb. do 0,8165 proc.