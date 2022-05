Złoty mocny z powodu czynników globalnych

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Moim zdaniem główny wpływ na poniedziałkowe umocnienie złotego mają czynniki globalne, a konkretnie umocnienie euro względem amerykańskiego dolara - powiedział PAP Biznes kierownik departamentu analiz DM TMS Brokers, Łukasz Zembik. Na krajowym długu, pomimo poniedziałkowego odbicia, krótkoterminowa tendencja spadku rentowności utrzymuje się i w takim trendzie możemy jeszcze przez jakiś czas pozostać – dodał ekonomista.

"W poniedziałek widzimy aprecjację złotego i to zarówno w stosunku do euro jak i do amerykańskiego dolara. Kurs EUR/PLN po przełamaniu wsparć na 4,63 chwilowo spadł nawet do okolic 4,60, jednak dość szybko odbił. Mocniejsze spadki mają miejsce na USD/PLN i para ta zeszła do okolic 4,31, a obecnie odbiła w pobliże 4,33" - powiedział PAP Biznes kierownik departamentu analiz DM TMS Brokers, Łukasz Zembik.