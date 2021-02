Zmarł jeden z najbogatszych Niemców

W Monachium zmarł Heinz Hermann Thiele, niemiecki inwestor i przemysłowiec. Drugi pod względem wielkości akcjonariusz Lufthansy. Miał 79 lat.

Przyczyny śmierci nie ujawniono. Poinformowała o niej firma Knorr-Bremse, specjalizująca się w systemach hamulcowych, w której Thiele rozpoczął karierę w 1969 roku jako prawnik działu patentów i ostatecznie został wiceszefem i większościowym akcjonariuszem. Jego majątek szacowany jest na ponad 20 mld USD, co daje mu czwarte miejsce na liście najbogatszych Niemców. Thiele znalazł się w nagłówkach w ubiegłym roku po tym jak po zgromadzeniu dużego pakietu akcji Lufthansy jako drugi pod względem wielkości akcjonariusz sprzeciwiał się planom ratowania spółki przez wejście do niej państwa. Nie wiadomo co rodzina miliardera zrobi z pakietem 12,4 proc. akcji przewoźnika.