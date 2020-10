MŚP mogą już korzystać z gwarancji Cosme na nowych warunkach. Ułatwią one zdobycie finansowania w czasie pandemii.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) zmienił warunki udzielania gwarancji Cosme. Korzystniejsze zasady pomogą firmom w zaciąganiu preferencyjnych kredytów. Najważniejsze zmiany to obniżenie prowizji z 1 proc. do 0,7 proc., wydłużenie obowiązywania gwarancji z 27 do 39 miesięcy, a także okresu odnawiania spłat kredytów — z pięciu do dziewięciu lat.