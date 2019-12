Zmienny jak Rezerwa Federalna

Przez rok wiele się może zmienić. Na przykład polityka monetarna Stanów Zjednoczonych, która przez poprzednie 12 miesięcy odwróciła się o 180 stopni

Przenieśmy się w czasie do 19 grudnia 2018 r. — czyli ostatniego zeszłorocznego posiedzenia Federalnego Komitetu Otwartego rynku (FOMC). Niemal rok temu kierownictwo Rezerwy Federalnej zdecydowało się na podniesienie stóp procentowych o 25 pkt baz. Była to czwarta w ciągu roku podwyżka przedziału stopy funduszy federalnych, wynosząca go do poziomu 2,25-2,50 proc. Co więcej, z tzw. fedokropek wynikało, że członkowie FOMC mieli apetyt na dwie podwyżki stóp w 2019 r., czyli podniesienie ceny pieniądza w USA w pobliże 3 proc. To wciąż nie byłby poziom zbyt wysoki, jak na historyczne standardy. Zarazem nawet tak łagodny powrót do monetarnej normalności po dekadzie zerowych stóp procentowych budził przerażenie w kręgach finansowych.