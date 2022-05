Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

I znowu do głosu na amerykańskich giełdach doszła strona podażowa mobilizowana do działania ponownym wzrostem obaw o przyszłą inflację, kondycję gospodarki i wyniki spółek. Dopiero w końcówce sesji doszło do niewielkiego przesilenia, które co prawda uratowało sesję, ale niewiele zmieniło w dosyć pesymistycznym obrazie rynku.

fot. Bloomberg