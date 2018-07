ZUS dopłaci firmom do poprawy warunków pracy

Nawet pół miliona złotych może otrzymać firma, która zdecyduje się poprawić warunki pracy. Jak poinformował Sebastian Szczurek, rzecznik oddziału ZUS w Opolu, wnioski można składać do 23 sierpnia. Konkurs ma charakter ogólnopolski.

Dofinansowanie trafi do firm, które wezmą udział w konkursie ogłoszonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jest on adresowany do przedsiębiorstw, które zamierzają podnieść poziom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zmniejszą zagrożenia wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi. Projekty, które uzyskają akceptację ZUS będą mogły być realizowane w przyszłym roku. Na ten cel instytucja zarezerwowała 50 mln złotych w skali kraju.

Poziom dofinansowania będzie zależny od wielkości przedsiębiorstwa. Firmy mikro, czyli zatrudniające do 9 pracowników, mogą liczyć nawet na 90 proc. dofinansowania kosztów projektu, natomiast firmy małe, 10-49 osobowe - na 80 proc. Przedsiębiorstwa średnie, zatrudniające do 249 osób, otrzymają 60 proc. prognozowanych kosztów. Na najmniejsze wsparcie mogą liczyć firmy duże, które ubezpieczają powyżej 250 pracowników. W ich przypadku dofinansowanie może wynieść do 20 proc. wartości projektu.

Jak zastrzega Szczurek, nie wszyscy mogą ubiegać się o dofinansowanie.

"Będą liczyć się projekty tylko tych przedsiębiorców, którzy na bieżąco regulują zobowiązania w ZUS, czyli nie zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz terminowo opłacają podatki. Ważne jest, by firma nie była w stanie upadłości lub w trakcie likwidacji. Przy ocenianiu wniosku sprawdzimy też czy firma ubiegała się już w przeszłości o takie dofinansowanie" – dodaje rzecznik ZUS w Opolu.

Przedsiębiorca, który chce otrzymać dofinansowanie, może złożyć wniosek w wersji papierowej i elektronicznej przez stronę www.prewencja.zus.pl Papierową wersję wniosku należy złożyć w dowolnej placówce ZUS lub wysłać pocztą.