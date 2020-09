Strajkowym groźbom górniczych związkowców towarzyszy nadmiar węgla na zwałach, brak zbliżających się wyborów i… nowe wymagania KE.

Związki zawodowe regionu Śląska i Zagłębia ogłosiły pogotowie strajkowe i rozesłały wczoraj do górników ulotki wzywające do „czynnego oporu” w celu ochrony miejsc pracy. W ten sposób związkowcy reagują na przedstawiony im w miniony czwartek projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 r., zakładający szybsze tempo odchodzenia energetyki od węgla.