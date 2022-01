Zwycięstwo partii chadecko-ludowej

Przekazanie pałeczki nastąpiło w okolicznościach przygnębiających, ponieważ zwalniający gabinet David Sassoli zmarł na tydzień przed zakończeniem swojej połówki. Poprzedni komentarz zakończyłem tezą „Roberta Metsola nie ma szans na uzyskanie większości bezwzględnej PE od razu w pierwszej turze, ale w drugiej, najdalej w trzeciej – na pewno”. Finalnie wszystko się zgodziło, ale muszę odszczekać niewiarę w zdolności koncyliacyjne Europejskiej Partii Ludowej oraz osobistą pozycję jej kandydatki – pewne zwycięstwo w tajnym głosowaniu Maltanka odniosła w pierwszej turze! Wcześniej w PE tak się nie zdarzało, np. David Sassoli na początku kadencji 2019-24 przeszedł w drugiej próbie z niewielkim zapasem nad poprzeczką (345 głosów przy minimum 334). 18 stycznia kandydowały trzy europosłanki, wyniki okazały się następujące: liczebność PE – 705, głosujących – 690, głosy puste i nieważne – 74, próg większości bezwzględnej – 309, Roberta Metsola – 458, Alice Bah Kuhnke (Zieloni, Szwedka) – 101, Sira Rego (Lewica, Hiszpanka) – 57. Zgłoszony przez grupę polityczną PiS europoseł Kosma Złotowski wycofał się tuż przed głosowaniem, i słusznie, bo uzyskałby wynik najwyżej śladowy, podobnie do kandydatki Lewicy.

Roberta Metsola nie jest pierwszą kobietą kierującą PE od wprowadzenia w 1979 r. wyborów bezpośrednich. Izbie przewodniczyły już w okresach 2,5-rocznych dwie Francuzki – Simone Veil w barwach liberałów oraz Nicole Fontaine, reprezentująca międzynarodówkę chadecko-ludową. Wybór europosłanki z najmniejszego państwa Unii Europejskiej (weszło razem z Polską w 2004 r.) ma jednak wielką wymowę symboliczną, bo nie chodzi jedynie o przypomnienie sobie przez PE po 20 latach męskiej dominacji o równowadze płci. Malta ma zaledwie sześć mandatów, i to tylko dzięki tzw. proporcjonalności degresywnej, preferującej państwa małe – z prostego przeliczenia ludnościowego wysepce należałby się… jeden. 43-letnia przewodnicząca symbolizuje także zmianę pokoleniową, jej poprzednicy obejmowali stery PE w jesieni działalności lub wręcz na emeryturze – jak choćby 69-letni Jerzy Buzek. Ważna jest jeszcze jedna okoliczność – Roberta Metsola to broniąca tradycyjnej rodziny katoliczka z czworgiem dzieci. Ostatni ciekawy wątek to już czysty przypadek – urodziła się akurat 18 stycznia 1979 r., zatem znakomity wynik przyjęła jako zbiorowy prezent urodzinowy.

Optymistyczne wieści ze Strasburga, sygnalizujące unijną konsolidację, mają bardzo ponury wydźwięk dla obecnych władców Polski. Połówkowe odnowienie władz PE potwierdzi całkowitą marginalizację ekipy PiS, która może o czymś tam decydować wyłącznie wewnątrz swojej grupki Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Bardzo zasadne jest porównanie do wpływu w Sejmie na treść ustaw np. Polskiego Stronnictwa Ludowego, przy czym chodzi oczywiście o projekty własne, a nie o epizodyczne przyklejenie się w głosowaniu do PiS. Dlatego obecny rząd, wraz z jego bijącym ramieniem propagandowym TVP, trafi szlag po ponownym wyborze Ewy Kopacz, z klucza chadecko-ludowego, jako jednej z 14 wiceprzewodniczących PE. Niegdyś europosłowie PiS także obejmowali z parytetu politycznego stanowiska w ścisłym kierownictwie PE, ale teraz już dla nich miejsca nie ma. Co ważne – również przy uwzględnieniu puli arytmetycznie przyznawanej poszczególnym grupom.