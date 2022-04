Zysk Alior Banku w I kw. poniżej oczekiwań

Zysk netto grupy Alior Banku w pierwszym kwartale 2022 roku wzrósł do 169,2 mln zł z 108,1 mln zł rok wcześniej - podał bank w raporcie kwartalnym. Zysk okazał się 28 proc. poniżej oczekiwań analityków, którzy prognozowali się, że wyniesie on 236,1 mln zł.

Oczekiwania 8 biur maklerskich, co do zysku banku za pierwszy kwartał, wahały się od 203 mln zł do 294,6 mln zł.