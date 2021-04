Największy pod względem aktywów europejski bank zwiększył o 79 proc. zysk przed opodatkowaniem w pierwszym kwartale.

HSBC poinformował, że jego zysk przed opodatkowaniem wyniósł w pierwszym kwartale 5,8 mld USD. Rok wcześniej sięgał 3,2 mld USD. Rynek prognozował wzrost do 3,3 mld USD. Przychody banku spadły o 5 proc. do 13 mld USD, co tłumaczy on wpływem rekordowo niskich stóp procentowych.