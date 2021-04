Mastercard odnotował w czwartek lepszy niż oczekiwano zysk za pierwszy kwartał. To zasługa przede wszystkim wyższych wydatków konsumenckich, które pomogły zrównoważyć spadek płatności transgranicznych, pisze Reuters.

Ogólne przychody Mastercarda wzrosły po raz pierwszy od czterech kwartałów, o 4 proc. do 4,2 mld USD. Rok wcześniej było to 3,99 mld USD.

Odbicie po zeszłorocznej recesji napędzanej pandemią podniosło wydatki konsumentów w niektórych częściach świata i pobudziło zyski firm, które są operatorami kart płatniczych. Dolarowy wolumen przetwarzanych transakcji wzrósł o 8 proc. rok do roku do 1,7 bln USD. Transgraniczny wolumen, jeden z kluczowych wskaźników umożliwiających śledzenie płatności kartą poza krajem, w którym została wydana, spadł z kolei o 17 proc. rok do roku.

Zysk z wyłączeniem pozycji spadł rok do roku z 1,8 mld USD (1,83 USD na akcję) do 1,7 mld USD (1,74 USD na akcję). Analitycy IBES Refinitiv oczekiwali, że zysk Mastercarda wyniesie 1,57 USD na akcję.