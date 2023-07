Zyski na Wall Street, prowadzi technologiczny Nasdaq

Amerykańskie akcje drożeją w czwartek, a w szczególności technologiczny Nasdaq Composite, ponieważ inwestorów zachęciły bardzo dobre wyniki kwartalne Meta.

fot. Michael Nagle/Bloomberg

S&P 500 rósł ok. półtorej godziny po otwarciu sesji o 0,5 proc., z kolei Dow Jones Industrial Average o 0,1 proc. Nasdaq Composite zyskiwał 1 proc.

Na S&P 500 drożały najbardziej usługi telekomunikacyjne (2,8 proc.), dobra dyskrecjonalne (1 proc.) i technologie (0,9 proc.). Największe straty odnosiły nieruchomości (-0,7 proc.), usługi komunalne (-0,6 proc.) i przemysł (-0,5 proc.).

Meta ogłosiła swoje wyniki kwartalne po zamknięciu środowej sesji. Spółka-matka Facebooka odnotowała lepsze zyski niż oczekiwała Wall Street. Prognozuje również, że w trzecim kwartale tego roku jej przychody wyniosą między 32 a 34,5 mld USD, podczas gdy analitycy spodziewali się 31,3 mld USD. W rezultacie w czwartek akcje firmy drożały o 6,8 proc.

Do dużych firm, które opublikowały swoje wyniki dołączył również McDonald’s i okazały się lepsze od oczekiwań ekonomistów. Akcje sieci fast food zyskiwały w konsekwencji w czwartek 1,8 proc.

Podwyżka stóp procentowych dokonana przez amerykańską Rezerwę Federalną w środę mało kogo zaskoczyła. Rynki interesuje teraz, czy we wrześniu dojdzie do kolejnej i czy jeśli dojdzie, to czy nastąpi po niej wstrzymanie cyklu zacieśniania polityki monetarnej do końca roku.

W czwartek uwagę inwestorską skupiają także dane o gospodarce USA, w tym o zamówieniach na dobra trwałe. Jak się okazało, wzrosły w czerwcu o 4,7 proc. w ujęciu miesięcznym, co przerosło oczekiwania.

Publikowane cotygodniowo dane o tzw. “nowych bezrobotnych” w USA wykazały, że w tygodniu zakończonym 22 lipca 2023 r. liczba osób po raz pierwszy wnioskujących o pomoc dla bezrobotnych w amerykańskiej gospodarce spadła o 7 tys. do 221 tys. Odczyt okazał się niższy od mediany prognoz ekonomistów, która zakładała wzrost do 235 tys. z 228 tys. tydzień wcześniej.