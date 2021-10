Inwestowanie po sąsiedzku

7R to deweloper działający od 2009 r. na polskim rynku nieruchomości komercyjnych. Buduje centra magazynowe, przemysłowe, parki logistyczne i miejskie magazyny typu Small Business Unit. Firma z początkiem roku ogłosiła ekspansję międzynarodową do Czech. Kolejnym kierunkiem są Niemcy. I to nie koniec.

W Warszawie, Gdańsku czy Wrocławiu czyli tam, gdzie magazyny zbudowane przez firmę 7R, mieszczą się w pobliżu lotnisk, można z góry, z samolotu, zobaczyć czerwone logo 7R na dachach tych obiektów. Łatwo je wyróżnić dzięki określonemu stylowi projektów, a dokładnie - dzięki charakterystycznej fasadzie. Na dachach pojawiają nowoczesne rozwiązania technologiczne m.in.: panele fotowoltaiczne czy panoramiczne świetliki, a na ziemi zbiorniki gromadzące deszczówkę. Nowoczesne technologie, które wpływają na ochronę planety, stanowią podstawę działania 7R. Jednak tym razem nie o rozwiązaniach ekologicznych, a o zagranicznym debiucie 7R.

Obiekty komercyjne z charakterystycznym logo 7R na fasadach dziś można oglądać m.in. w Warszawie, Gdańsku czy Wrocławiu. Już niebawem będzie je można spotkać także w Czechach, a nieco później również w Niemczech.

Modus operandi

– Nasz model biznesu polega w skrócie na systematycznym powiększaniu naszego banku ziemi. Stawiamy na atrakcyjne z punktu widzenia najemców lokalizacje. Przygotowujemy działki pod inwestycje i często we współpracy z przyszłymi najemcami projektujemy budynki zgodnie z potrzebami ich biznesu. Przeprowadzamy cały proces deweloperski we współpracy z generalnym wykonawcą, komercjalizujemy nasze nieruchomości, a docelowo pozyskujemy też nabywcę na gotowy produkt inwestycyjny. Uważamy, że nie warto budować całkowicie spekulacyjnie, dlatego naszym standardem są umowy przednajmu, podpisywane często na długo przed startem budowy – wyjaśnia Ryszard Gretkowski, wiceprezes 7R.

Początkowo biura firmy znajdowały się w Krakowie i Gdańsku, a od 2018 r., w związku z dynamicznym rozwojem, 7R otworzyło biura także w Warszawie, Wrocławiu i Sosnowcu.

– Marka 7R dynamicznie się rozwija, na przestrzeni ostatniego roku zatrudnienie wzrosło o 54 proc. i w związku z dostarczoną powierzchnią jesteśmy jednym z liderów rynku – informuje Ryszard Gretkowski.

Firma dotychczas oddała do użytkowania przeszło 1 mln mkw. powierzchni magazynowej, a do końca 2022 r. planuje oddać kolejny milion mkw. W procesie inwestycyjnym jest prawie 3,3 mln mkw.

– Oprócz najbardziej popularnych, uniwersalnych obiektów logistycznych, budujemy obiekty szyte na miarę. Według konkretnych potrzeb klienta, z określonymi funkcjami i wyposażeniem, tzw. built to suit (BTS). Mamy takie w swoim portfolio: np. centrum szkoleniowe dla pilotów samolotów, gdzie nasz klient ulokował symulatory lotów, obiekt do konfekcjonowania herbaty, inny ze stacjami serwisowymi dla samochodów ciężarowych albo specjalnie przygotowany pod produkcję silników elektrycznych – opowiada Ryszard Gretkowski.

– Wybudowaliśmy też unikalny w skali Europy obiekt dla celów badawczo-rozwojowych z laboratoriami i pomieszczeniami do prób inżynieryjnych dla branży automotive. Zastosowaliśmy tam nowoczesne rozwiązania technologiczne, m.in. trigenerację, w której przy użyciu turbiny gazowej produkowany jest prąd. Ciepło wytwarzane przez silnik i gorące spaliny jest wykorzystane do ogrzewania wody i budynku. W lecie podgrzana woda kierowana jest na agregat absorpcyjny, gdzie jej energia wykorzystywana jest do wytworzenia wody zimnej – opowiada.

Jak wyjaśnia Ryszard Gretkowski, portfolio klientów firmy jest szerokie. W jego skład wchodzą najemcy oraz inwestorzy, którzy decydują się na zakup nieruchomości magazynowych. Ponad połowa najemców to koncerny międzynarodowe, pozostała część to duże firmy polskie z różnych branż.

Druga grupa to klienci, którzy kupują zbudowane przez 7R obiekty do swojego portfela nieruchomości komercyjnych.

– Wybudowany i skomercjalizowany obiekt jest atrakcyjnym produktem inwestycyjnym dla zagranicznych funduszy inwestycyjnych. Rośnie zainteresowanie tego typu nieruchomościami – przyznaje wiceprezes 7R.

Przez granicę

– Polski rynek notuje najbardziej dynamiczne wzrosty w sektorze magazynowym ale kraje sąsiedzkie, takie jak Czechy i Niemcy stwarzają szansę na międzynarodową ekspansję naszej spółki. Chcemy wykorzystać nasze doświadczenie i zaoferować tym rynkom produkty w najwyższym europejskim standardzie. Rozumiemy potrzeby naszych klientów i dlatego planujemy wejść na rynki zagraniczne - nasi klienci potrzebują tam powierzchni o najwyżej jakości – tłumaczy Ryszard Gretkowski.

– Nasz czeski oddział działa prężnie, zakupiliśmy już pierwszą działkę i rozmawiamy z pierwszymi potencjalnymi klientami. Zarówno rynek czeski jak i niemiecki jest naturalnym wyborem. Jest to podyktowane ożywioną współpracą gospodarczą z tymi krajami – podsumowuje.

Dlaczego ekspansja

– Chcemy być deweloperem działającym międzynarodowo, oferować wachlarz produktów, który budujemy na polskim rynku i w takiej skali spełniać oczekiwania naszych klientów, aktywnych na różnych europejskich rynkach – mówi wiceprezes.

To podnosi pozycję firmy, ocenę 7R jako potencjalnego partnera i działa pozytywnie w kontekście budowania marki 7R.

– Na tym etapie rozwoju naszej firmy, najważniejsza jest dla nas stabilność. Szacujemy, że do 2025 r. portfel zrealizowanych projektów 7R powinien przekroczyć 4,5 mln mkw. Równocześnie będziemy prowadzili ekspansję na kraje sąsiednie. Chcielibyśmy, aby do końca 2025 r. magazyny 7R były mocno widoczne na rynkach zagranicznych – mówi Ryszard Gretkowski.

Przyspieszenie na rynku nieruchomości magazynowych jest bodźcem do szybkiego wzrostu 7R.

– Zależy nam na konsekwentnym dostarczaniu produktów na najwyższym poziomie, z dbałością o ekologię i zrównoważony rozwój – podkreśla Ryszard Gretkowski.

