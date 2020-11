8 przemysłowych spółek wartych uwagi

Jakub Szkopek, analityk BM mBanku, wskazał spółki, które jego zdaniem warto mieć w portfelu.

Specjalista zwraca uwagę, że utrzymujące się wysokie wskaźniki PMI dla przemysłu w Niemczech (58 pkt we wrześniu, w tym subindeks nowych zamówień wyniósł 66 pkt) oraz osłabienie złotego do euro to korzystne otoczenie dla polskicheksporterów, takich jak Alumetal, Amica, Forte, Mangata i Stalprodukt. Dwie z tych spółek — Amica i Stalprodukt — są na liście tych, które analityk radzi przeważać w portfelu. Pozostałe to Astarta, Kernel, Famur, Kruszwica, Cognor i TIM.