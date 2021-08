Ackman kupił 7,1 proc. akcji Universal Music Group

Francuska grupa medialna Vivendi zdecydowała się sprzedać 7,1 proc. udziałów w Universal Music Group (UMG). Nabywcą został Pershing Square Capital Management, spółka zarządzająca funduszami hedgingowymi założona przez Billa Ackmana. Wartość transakcji to 2,8 mld USD, pisze Reuters.

Do 9 września Bill Ackman może dokupić dodatkowe 2,9 proc. akcji. To nie pierwsza inwestycja miliardera w Universal Music Group. W czerwcu poprzez spółkę Pershing Square Tontine Holdings przejął już 10 proc. udziałów w firmie. Zapłacił za nie wówczas ok. 4 mld USD. Zarządca funduszy hedgingowych przekonuje swoich klientów, że muzyka jest dobrą inwestycją ze względu na stosunkowo niski próg wejścia oraz wpływy z serwisów streamingowych, tantiem oraz ponownego wzrostu popularności płyt winylowych i płyt CD.