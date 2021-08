Adidas sprzedał Reeboka za 2,1 mld euro

Adidas podpisał umowę sprzedaży marki Reebok. Nabywcą jest Authentic Brands Group, która zgodziła się zapłacić 2,1 mld euro (2,46 mld USD), pisze Reuters.

Adidas kupił Reeboka za 3,8 mld USD w 2006 roku. Pierwotnie niemiecki producent odzieży i obuwia oczekiwał, że pomoże mu to w skutecznym konkurowaniu na amerykańskim rynku z marką Nike. Czas pokazał, że większą popularność w USA, m.in. dzięki współpracy z celebrytami, zdobyła ostatecznie flagowa marka Adidas, co doprowadziło do decyzji o wystawieniu Reeboka na sprzedaż.

Authentic Brands Group zamierza zrealizować transakcję w formie gotówkowej. Większość środków trafi na konto Adidasa po planowanej na pierwszy kwartał 2022 roku transakcji. Wpłata pozostałej części kwoty zostanie odroczona. Niemiecka spółka poinformowała, że sprzedaż nie miała wpływu na jego perspektywy finansowe na bieżący rok. Dodała, że pozyskaną gotówką podzieli się z akcjonariuszami poprzez wypłatę dywidendy.

Nabywca Reeboka jest właścicielem ponad 30 marek z takich sektorów jak moda, dom, rozrywka i odzież sportowa. W ubiegłym miesiącu Authentic Brands Group poinformowała, że planuje pierwszą ofertę publiczną.