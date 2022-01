AED – zdrowie mieszkańców i szansa dla twojego biznesu

Rozmowa z Jakubem Mitką i Janem Łabzą, właścicielami marki Projekt AED

Spółka AGM Mitka Łabza zaczynała od handlu artykułami ratowniczymi o dość szerokim spektrum, stopniowo przechodząc do konkretnej specjalizacji. Dziś sztandarowym produktem firmy jest marka Projekt AED. Co kryje się pod tą nazwą?

Nasza firma działa na rynku sprzętu medycznego od 2009 r. Niemal od samego początku działalności byliśmy dystrybutorem niemieckich defibrylatorów AED firmy Primedic. W następnych latach dodawaliśmy do naszego katalogu produktów urządzenia kolejnych światowych producentów. W odpowiedzi na potrzeby rynku i krystalizujący się model naszej działalności zawiązaliśmy markę Projekt AED.

Relacje z dystrybutorami naszych urządzeń są dla nas niezwykle ważne, dzielimy się z nimi doświadczeniem i pomagamy w realizowaniu wspólnego celu, jakim jest sprzedaż. A dystrybutorem defibrylatorów może być każda firma posiadająca w swoim portfelu klientów potencjalnych odbiorców, którzy stanowią bardzo szeroką grupę firm i instytucji – mówią Jakub Mitka i Jan Łabza, właściciele marki Projekt AED. [fot. arc]

Projekt AED to całe spektrum produktów i usług, pozwalające kompleksowo realizować potrzeby klientów. Zajmujemy się zarówno doradztwem w zakresie prawidłowego rozmieszczenia urządzeń, jak i doborem odpowiednich defibrylatorów AED oraz systemów przechowywania i monitorowania tych urządzeń (szafki wewnętrzne, szafki z ogrzewaniem, monitoring sprawności urządzenia, powiadomienia SMS i telefoniczne). Jako autoryzowany przedstawiciel producentów zapewniamy pełną opiekę posprzedażową (serwis, eksploatacja) oraz szkolenia z pierwszej pomocy. Taki model działania pozwala nam na kompleksowe i rzetelne zaspokojenie potrzeb zarówno klienta indywidualnego, potrzebującego jednego urządzenia, jak i zaprojektowanie oraz zrealizowanie zaawansowanej sieci defibrylatorów. Kilka lat temu, odpowiadając na oczekiwania klientów, zostaliśmy producentem szafek i systemów do przechowywania defibrylatorów AED. Nasze produkty cieszą się uznaniem, a ich popularność w Europie rośnie.

Stale rozwijamy nasze portfolio. W tym roku pojawił się w nim produkt wyjątkowy na skalę światową: pierwszy na świecie termometr do pomiaru temperatury głębokiej, który pozwala na diagnostykę hipotermii w trudnych warunkach atmosferycznych. Zakres naszych działań dynamicznie dostosowujemy do wymagań rynku dzięki współpracy z klientami końcowymi, m.in. z jednostkami samorządu terytorialnego (gminami, miastami, województwami), oraz z prywatnym biznesem. Obecny sukces marki Projekt AED nie byłby jednak możliwy, gdyby nie nasi partnerzy – dystrybutorzy, którzy docierają z naszymi produktami do swoich klientów.

Coraz więcej miast i gmin chce tworzyć sieci defibrylatorów. Dlaczego tak ważny jest powszechny dostęp do urządzeń AED?

Dostępność defibrylatorów w przestrzeni publicznej dosłownie ratuje życie i znacznie wpływa na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Większe bezpieczeństwo z kolei przyczynia się do podniesienia jakości życia. Kiedy dochodzi do nagłego zatrzymania krążenia (NZK), kluczowym czynnikiem działającym na niekorzyść osoby poszkodowanej jest czas. Każda minuta — od momentu zatrzymania krążenia do jego przywrócenia — zmniejsza szanse poszkodowanego na przeżycie od dziesięciu do kilkunastu procent. W sytuacji NZK podjęcie akcji resuscytacji krążeniowo-oddechowej może się okazać niewystarczające. Jedyną metodą, która może przywrócić prawidłowy rytm pracy serca, jest defibrylacja. Wykonują ją jednostki ratownictwa medycznego, jednak jak wiemy, czas dotarcia zespołu na miejsce zdarzenia może w skrajnych przypadkach wynosić nawet do kilkudziesięciu minut! Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sieci defibrylatorów AED — urządzeń intuicyjnych i prostych w obsłudze, z których może skorzystać każda osoba, bez wcześniejszego przygotowania — pozwala na dostarczenie osobie poszkodowanej impulsu defibracyjnego w ciągu zaledwie kilku minut.

W niektórych krajach członkowskich Unii Europejskiej dostęp do defibrylatora AED jest regulowany prawem. Jak to wygląda w Polsce?

Rzeczywiście, w kolejnych krajach Unii Europejskiej wyposażenie budynków użyteczności publicznej w defibrylatory AED staje się obligatoryjne. Ostatnio takie regulacje wprowadziły np. Włochy. Standardy unijne mówią, że urządzenie należy zainstalować w przedsiębiorstwach zatrudniających ponad stu pracowników. W Polsce nie ma jeszcze regulacji prawnych, które na firmy lub właścicieli budynków nakładałyby taki obowiązek (tak jak jest to np. w przypadku instalacji przeciwpożarowej). Nikogo nie dziwi wymóg wyposażania budynków w gaśnice i system przeciwpożarowy, a przecież pożary nie zdarzają się często. Jest to postępowanie prewencyjne. W taki sposób powinno się patrzeć i na defibrylatory AED. Są na wszelki wypadek. Według statystyk w krajach, w których świadomość społeczna dotycząca pierwszej pomocy jest rozwinięta, a sieci defibrylatorów są zaawansowane, przeżywalność w sytuacji NZK wynosi nawet 70 proc. W Polsce, w zależności od badań, jest to ok. 10 proc. przypadków. Szacuje się, że każdego dnia 90 osób w naszym kraju umiera z powodu nagłego zatrzymania krążenia! Udzielając pomocy na czas, wielu spośród tych śmierci można zapobiec. Uważam, że kwestią czasu jest, kiedy posiadanie defibrylatora stanie się standardowym wymogiem bezpieczeństwa. Nie warto jednak zwlekać z zakupem — na życiu i zdrowiu nie powinno się oszczędzać.

Defibrylator AED musi się stać standardem — nie tylko w instytucjach publicznych. Kto jeszcze powinien go posiadać?

Tak naprawdę każdy. Przedsiębior-stwa z „wysoką gęstością zatrudnienia”, stanowiące duże skupisko pracowników, statystycznie najbardziej narażone są na przypadki nagłego zatrzymania krążenia. Ponadto do zakładów pracy, często ulokowanych poza terenami miejskimi, dojazd zespołu ratownictwa medycznego może być wydłużony. W takich, zwłaszcza oddalonych od aglomeracji miejscach, powinny się znaleźć defibrylatory AED. Gdzie jeszcze? Na pewno w zakładach produkcyjnych, w których istnieje większe ryzyko wypadków, zarówno w przedsiębiorstwach dużych, średnich, jak i tych mniejszych.

Przede wszystkim należy pamiętać, że ludzie są coraz bardziej świadomi własnych potrzeb związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem. Wyposażenie miejsca pracy, np. biura w defibrylator AED, w dobrze zaopatrzoną apteczkę, daje sygnał pracownikom, że pracodawca dba o ich bezpieczeństwo. Poszukujący pracy chętniej wybierają takie miejsca niż te mniej dbające o właściwe warunki zatrudnienia. Stanowi to korzyść wizerunkową dla pracodawcy i formę benefitu dla zatrudnionych.

Jako właściciele firm zobowiązani jesteśmy chronić pracowników. Chcemy zapewniać im bezpieczeństwo i większy komfort pracy. Ale jako pracodawcy też jesteśmy narażeni na stres czy choroby cywilizacyjne, zwiększające szanse wystąpienia NZK. Zatem AED ratuje również życia kadry zarządzającej.

W jaki sposób można się zaopatrzyć w defibrylator?

Najprostszą i najszybszą drogą jest zakup sprzętu w sklepie internetowym. Mimo że jest to urządzenie medyczne, jego obsługa nie wymaga specjalistycznej wiedzy. W ciągu kilku minut możemy dokonać wyboru, kliknąć „kup” i za 24 godziny defibrylator znajdzie się u nas, gotowy do użytku. Jeśli klient woli się najpierw upewnić, czy podjął dobrą decyzję, rozwiać wątpliwości, może to zrobić bezpośrednio u nas lub skontaktować się z jednym z naszych dystrybutorów. Stworzyliśmy dużą sieć partnerów, którzy dzięki współpracy z Projekt AED oferują swoim klientom produkty najwyższej jakości, są odpowiednio przeszkoleni do sprzedaży takiego sprzętu i są w stanie udzielić wyczerpujących informacji na temat danego urządzenia. Są wśród nich firmy posiadające sklepy medyczne, sklepy z wyposażeniem dla straży pożarnej, BHP i z wielu innych branż. Współpraca z dystrybutorami jest dla nas niezwykle ważna, skupiamy na nich swoją uwagę, dzielimy się naszym doświadczeniem i pomagamy w realizowaniu wspólnego celu, jakim jest sprzedaż.

Dlaczego warto zostać dystrybutorem urządzeń AED?

Każdy posiadający firmę handlową myśli o jej rozwoju, m.in. poprzez szukanie nowych rynków, produktów i usług. Rozszerzenie działalności o ten obszar jest obiecującą perspektywą, ponieważ zainteresowanie defibrylatorami nieustannie rośnie. Rynek nadal nie jest nasycony.

Defibrylatory AED to urządzenia, które powinny być zainstalowane wszędzie: w urzędach, na dworcach kolejowych, w bibliotekach, galeriach handlowych, w biurach, na placach budowy, przy kościołach. Dystrybutorem tych urządzeń może być każda firma, która w swoim portfelu klientów ma potencjalnych odbiorców. Jeśli zajmuje się wyposażeniem zakładów pracy w akcesoria biurowe, nic nie stoi na przeszkodzie, aby przy okazji zaproponowała swoim klientom zakup urządzeń AED. Jesteśmy przekonani, że defibrylatory AED jako produkt przeznaczony dla szerokiego grona odbiorców mogą być oferowane przez przedsiębiorstwa o przeróżnych profilach działalności i przyspieszać dynamikę ich wzrostu.