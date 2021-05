Afryka potrzebuje 20 mln dawek AstraZeneki

Do połowy lipca kraje afrykańskie chcą zgromadzić 20 mln zastrzyków AstraZeneki. Ta liczba pozwoli zakończyć proces szczepienia ludzi, którzy otrzymali już pierwszą dawkę preparatu.

– Każda przerwa w naszych kampaniach szczepień doprowadzi do utraty życia i nadziei. Dzielcie się szczepionkami, których nie używacie – wezwał dyrektor regionalny WHO dla Afryki, Matshidiso Moeti. Jego słowa był skierowane do polityków rządzących krajami wysoko rozwiniętymi.

Moeti poinformował również, że do września Afryka chciałaby zaszczepić 10 proc. swojej populacji. Problemem są jednak niedobory preparatu. Do osiągnięcia tego celu kontynent potrzebuje zgromadzić ponad 200 mln zastrzyków.