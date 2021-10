Aktywa DeFi pierwszy raz powyżej 100 mld USD

Wartość aktywów wykorzystywanych w DeFi, czyli zdecentralizowanych finansach, po raz pierwszy w historii przekroczyła 100 mld USD. To zasługa ostatniego wzrostu kursu bitcoina.

Wzrost kursu bitcoina do rekordowej wartości spowodował zwyżkę wartości także innych kryptowalut. DeFi Pulse wyliczyło, że dzięki temu wartość aktywów wykorzystywanych w zdecentralizowanych finansach po raz pierwszy przekroczyła 100 mld USD. Firma ustaliła to sumując bilans ethera oraz innych aktywów trzymanych w tzw. smart-kontraktach rozliczanych w blockchainie Ethereum, następnie mnożąc to przez ich wartość w dolarach.

Z wyliczeń DeFi Pulse wynika, że wartość pożyczek dokonanych na platformach kryptowalut wzrosła w porównaniu z ubiegłym tygodniem o 14,9 proc. do 50,7 mld USD. Transakcje wymiany kryptowalut w sieciach DeFi zwyżkowały o 8,6 proc. do 30,5 mld USD. Liczba bitcoinów wykorzystywanych w zdecentralizowanych finansach wzrosła o 8 proc. do 209.575. Ether drożał w środę do 4241,55 USD. W czwartek rano jego kurs rośnie o prawie 9 proc. do 4177,80 USD.

