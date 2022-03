Aktywa funduszy stopniały o 7 mld zł

Na tak niekorzystny bilans złożyła się przewaga umorzeń jednostek, dokonanych przez klientów (-3 mld zł) oraz niekorzystna koniunktura na rynkach (-4 mld zł). Łącznie od początku roku aktywa TFI stopniały o niemal 12 mld zł do 289,6 mld zł.

Aktywa w największej grupie funduszy dłużnych zmniejszyły się o 2,1 proc. do 96,6 mld zł, w grupie funduszy akcyjnych o 9,4 proc. do 32,5 mld zł. Jedyny istotny wzrost zanotowały fundusze rynku surowców (+17,5 proc. do 4,2 mld zł). Złożyły się na to wyniki oraz rekordowe napływy (+0,3 mld zł).

Serwis analizy.pl zwraca uwagę, że po raz pierwszy w niedługiej historii spadły aktywa funduszy zdefiniowanej daty PPK - o 0,1 proc. do 6,7 mld zł. Są one regularnie zasilane z wpłat pracowników i pracodawców, ale o aktywach w tej grupie decydują także wyniki z zarządzania.