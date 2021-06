W ramach zwiększania inwestycji we Włoszech gigant e-commerce planuje zatrudnić w tym kraju 3 tys. nowych pracowników, pisze Reuters.

Amazon planuje zainwestować ponad 350 mln euro w trzy nowe obiekty, które zostaną otwarte jesienią w regionach Lombardia, Piemont i Emilia-Romania na północy kraju. W 2021 roku w tych centrach logistycznych zatrudnienie ma znaleźć ok. 3 tys. osób.

„Wzrost w sektorze cyfrowym jest okazją do ożywienia we Włoszech. Chcemy wnieść w niej swój wkład” - powiedziała Mariangela Marseglia, menedżer Amazona we Włoszech i Hiszpanii.

Na koniec 2020 roku Amazon miał we Włoszech 9,5 tys. pracowników w w ponad 50 lokalizacjach.