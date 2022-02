Analityk obniżył rekomendację dla Dadelo

Do tej pory cena docelowa wynosiła 20 zł.

“Względem ostatniej aktualizacji rekomendacji dla Dadelo sentyment do branży ecommerce dalej się pogarszał, częściowo w obawie o materializację ambitnych założeń wzrostu tych biznesów na bazie prognoz, które powstawały w otoczeniu znaczącego przyśpieszenia penetracji ecommerce po wybuchu pandemii. Gorszy sentyment potwierdza również ponad 50-procentowy spadek notowań od momentu IPO w sierpniu 2021 najbliższego peersa Dadelo - Bike24. W następstwie branża poddała się dalszemu reratingowi wskaźnikowemu w dół” - napisał analityk w raporcie z 17 lutego.

Jak dodaje, na tle biznesów e-commerce’owych średnioterminowe mnożniki Dadelo nie wyglądają atrakcyjnie.

“Ponadto profil wzrostowy rowerowego esklepu (CAGR’22-24 przychodów 29 proc.) jest zbliżony do peersów stanowiących graczy pure players, oferujących dobra dyskrecjonalne, co naszym zdaniem będzie ciążyło sentymentowi do Dadelo” - dodaje analityk.