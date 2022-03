Analityk optymistyczne o akcjach PCC Rokita

Łukasz Prokopiuk, analityk DM BOŚ, w raporcie z 20 marca podtrzymał rekomendację “kupuj” dla akcji PCC Rokita, a cenę docelową podniósł do 126 zł.

“Z coraz większym optymizmem podchodzimy do perspektyw zysków spółki. Przede wszystkim unormowanie rentowności w segmencie polioli następuje wolniej, niż oczekiwaliśmy. Obecnie zakładamy spadek EBITDA o ok. 1/3 względem znakomitych wyników w 2021w segmencie w br. do 225 mln zł, niemniej oznacza to prognozę o ok. 25 mln zł wyższą niż wcześniejsza. Po drugie, ostatnio znacząco poprawiły się perspektywy w segmencie chloru. Wygląda na to, że ograniczenia logistyczne wywołane pandemią w połączeniu ze skutkami ubocznymi kryzysu energetycznego w Chinach spowodowały niedobory podaży sody kaustycznej w Europie prowadzące do wzrostu cen surowca do blisko rekordowego poziomu prawie 760 USD/t (chociaż w październiku ub. roku zanotowano ledwie 500 USD/t). Prognozowanie cen dla produktów alkalicznych jest ekstremalnie trudne w tych burzliwych czasach, jednak zakładamy, że powinny się utrzymać w ciągu br. na obecnym poziomie. W efekcie nasza prognoza EBITDA dla tego segmentu na 2022 rok prawie się podwaja, do ponad 400 mln zł” - napisano w uzasadnieniu.