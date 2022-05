Apple podniesie płace pracowników w USA

Zgodnie z czwartkowym oświadczeniem, w bieżącym roku firma z Cupertino w Kalifornii podniesie minimalną stawkę godzinową do co najmniej 22 USD. Oznacza to 10-proc. wzrost w porównaniu z ubiegłorocznymi płacami.

Jednym z głównych powodów determinujących podwyżkę jest stale rosnąca inflacja. Według rządowych danych ceny konsumpcyjne w Stanach Zjednoczonych wzrosły w kwietniu o 8,3 proc. w skali roku.