Apple to więcej niż sprzęt

Coraz większą popularnością wśród firm cieszy się Apple as a Service — którą można określić jako wynajem urządzeń Apple.

Apple as a Service oparta na zasadzie subskrypcji jest elastyczna, prosta, przejrzysta. Co ważne, w ramach miesięcznej raty za korzystanie ze sprzętu Apple może być również uwzględnione wsparcie w czasie eksploatacji sprzętu i pomoc systemowa AppleCare. Tak producent z Cupertino wspiera zarządzanie cyklem życia technologii w firmach. Tak firmy kontrolują koszty sprzętu i oprogramowania Apple oraz zapewniają komfort użytkownikom.

W INNERGO wiemy, bazując na latach doświadczeń jako integrator IT, że dla klientów wybór sprzętu i rozwiązań, których będą używać w pracy, ma duże znaczenie. Zwracają uwagę na parametry, wydajność i niezawodność. Ale do podjęcia ostatecznej decyzji sprzętowej dla firmy istotna jest również skala wsparcia producenta i jego partnerów — zauważa Bartłomiej Prażmowski, Apple enterprise sales director w INNERGO.

W modelu Apple as a Service przedsiębiorstwo zawiera umowę na korzystanie ze sprzętu wysokiej jakości i trwałości. W trakcie umowy firma płaci dostawcy sprzętu stałą opłatę, a po zakończeniu ustalonego okresu trwania tej umowy może wyjść z niej w sposób elastyczny, ponieważ ma do dyspozycji różne rozwiązania. Jednym z istotnych może być bezproblemowy zwrot używanego sprzętu — na co w świetle ESG zwracają uwagę nie tylko korporacje, lecz nawet średnie firmy.

Apple nie tylko dla kadry kierowniczej

Firma dostarcza rozwiązania, które mogą być użyte w każdej branży i na każdym stanowisku. Sprzęt można dobrać pod konkretne potrzeby na danym stanowisku. A na przykład ciekawą propozycją dla firm jest funkcja iPad współdzielony, co pozwala na korzystanie z jednego urządzenia przez wielu użytkowników z zachowanie bezpieczeństwa danych - podkreśla Bartłomiej Prażmowski, odpowiedzialny za ofertę INNERGO w zakresie rozwiązań Apple dla firm.

Raportowanie niefinansowe

Po wprowadzeniu przez Apple swoich procesorów serii M coraz więcej firm rozważa przejście na system macOS — biorą pod uwagę wydajność sprzętu, a także jego znaczącą oszczędność energii — kolejny plus w raportach ESG. Dla przykładu nowy MacBook Air z procesorem serii M2 zapewnia nawet 18 godzin pracy na baterii.

Jak zauważa Bartłomiej Prażmowski, Apple przykłada dużą wagę do realnego zmniejszenia śladu węglowego i stale usprawnia procesy odzyskiwania elementów swoich urządzeń aby użyć je w ponownej produkcji.

Opcja dobra na zmiany

Apple as a Service to doskonałe rozwiązanie na zmieniające się potrzeby firmy. Zamiast kupować sprzęt, można go wynająć. Z czasem można go wymienić na nowy, o wyższych parametrach lub zwiększać dostępność dla pracowników takich urządzeń, jak iPhone’y, iPady, MacBooki, bez ponoszenia wysokich kosztów i nie martwiąc się o serwis czy gwarancję, ponieważ to wszystko można mieć w cenie usługi, która pozwala szybciej reagować wzrosty i spadki zapotrzebowania na sprzęt. Apple as a Service to też narzędzie do kontrolowania kosztów. Gdy biznes ruszy, szybko można wynająć dodatkowy sprzęt, a gdy sytuacja wymaga obniżenia kosztów, w miarę płynnie z nich zrezygnować.

Rozwiązania Apple są wysoko zaawansowane, bezpieczne, trwałe i nietanie. Jednak w modelu Apple as a Service stają się dostępne, ponieważ nie spłaca się ich pełnej wartości. To spora oszczędność. W programie nie ma opłat wstępnych, tylko stała rata miesięczna. Pod koniec umowy przedsiębiorca decyduje, co chce zrobić ze sprzętem, z którego firma korzysta. Można go zwrócić i wybrać nowy, wykupić albo wydłużyć umowę finansowania. Decyzję podejmuje się dopiero miesiąc przed końcem umowy. Istotne jest też, że można zwrócić sprzęt i nie kontynuować dalszej usługi. W przypadku wykupu sprzętu po zakończonym cyklu umowy przedsiębiorca nabywa go według wartości rynkowej. Można też wykupić część używanego sprzętu, pozostały zwrócić. Tym m.in. Apple as a Service różni się od tradycyjnego leasingu.

Na awarię i zalanie kawą

Sprzęt Apple należy do najbardziej niezawodnych urządzeń. Jednak życie potrafi sprawić różne niespodzianki i czasami w wyniku mniejszego lub większego naszego udziału urządzenie albo system odmówi współpracy. Albo po prostu czasem jeszcze czegoś nie wiemy lub nie znamy dobrze oprogramowania Apple czy możliwości systemu operacyjnego.

Apple i na takie zdarzenia jest przygotowany, oferując już wspomniane plany ochrony AppleCare — to rozwiązanie na czas eksploatacji sprzętu. Zapewnia eksperckie wsparcie pojedynczych użytkowników, helpdesków oraz firmowych działów IT. Otrzymują oni pomoc techniczną dla urządzeń i systemów operacyjnych Apple, aplikacji Apple, w tym Keynote, Pages i Numbers, oraz kont i ustawień osobistych. Mogą też uzyskać pomoc w zakresie diagnostyki początkowej oraz organizacji naprawy. To usługa wsparcia technicznego z gwarantowanym czasem reakcji, a bezpośredni dostęp do doradców AppleCare wpływa na zmniejszenie obciążenia wewnętrznych helpdesków i działów IT. Opłata za usługę uzależniona jest od liczby objętych nią urządzeń.

AppleCare to kompleksowe rozwiązanie, obejmujące cały ekosystem Apple, od sprzętu, przez opro- gramowanie, po system operacyjny. Jak przekonuje Bartłomiej Prażmowski, Apple enterprise sales director INNERGO, jego firma jako partner Apple w zakresie rozwiązań dla firm gwarantuje wsparcie we wdrożeniu systemów Apple w organizacji, a jako autoryzowany serwis Apple — obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną.

Na różnych poziomach

AppleCare OS Support, czyli wsparcie IT w integracji OS, migracji i obsłudze serwerów, to pomoc dla działu IT podczas implementacji w organizacji systemów macOS, macOS Server, iOS lub iPadOS. Usługa jest dostępna w trzech wariantach do wyboru i dotyczy takiego sprzętu, jak iPad, iPhone, iPod, Apple Watch, Apple TV, komputery i notebooki Mac OS.

AppleCare for Enterprise to bieżące wsparcie dla firm, priorytetowy serwis na miejscu i całodobowe wsparcie techniczne (obejmujące także naprawę lub wymianę urządzeń już w następnym dniu roboczym).

Jak zaznacza Bartłomiej Prażmowski, AppleCare OS Support w połączeniu z planem AppleCare for Enterprise stanowi doskonałe rozwiązanie w zakresie wsparcia technicznego i ochrony sprzętu dla średnich i większych firm, które potrzebują go przy wdrożeniach obejmujących produkty i systemy operacyjne Apple.

AppleCare Help Desk to usługa wsparcia zapewniająca telefoniczny dostęp do doświadczonego zespołu serwisu technicznego Apple przez 12 godzin dziennie i 7 dni w tygodniu. Plan zapewnia roczną pomoc dla wskazanych dwóch osób, które odpowiadają w organizacji za kwestie techniczne.