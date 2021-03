ArchiDoc buduje największe w Polsce archiwum

13,5 mln zł wyda spółka z grupy Oasis na rozbudowę archiwum w Chorzowie do 20 tys. m kw.

ArchiDoc, spółka zarządzająca dokumentami, ma w Chorzowie, gdzie znajduje się jej siedziba, nieliche archiwum: 15 tys. m kw. powierzchni, na której może pomieścić 50 tys. metrów bieżących dokumentacji, co oznacza, że gdyby je ustawić obok siebie, miałyby tyle, ile obwód ziemi plus trasa z Warszawy do Tokio. Teraz należąca do irlandzkiej grupy Oasis firma inwestuje 13,5 mln zł w rozbudowę archiwum o 5 tys. m kw. Akta będą składowane na regałach o wysokości 11 m, co spowoduje, że ArchiDoc będzie mieć trzykrotnie większe możliwości przechowywania, niż wynoszą zbiory zgromadzone przez Archiwa Państwowe.