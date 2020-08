Asbis widzi poprawę

Dystrybutor IT po spadkach w II kw. notuje odbicie w sprzedaży smartfonów. Praca zdalna napędza sprzedaż laptopów i komputerów.

Mimo ogólnoświatowej pandemii Asbis miał udany drugi kwartał. Przychody grupy wzrosły o 3 proc. — do 380 mln USD. Dynamika zysku była znacznie większa. Wzrósł do 2,5 mln USD z 0,9 mln USD, na co wpływ miały głównie niższe koszty finansowe, wynikające z niższych stóp procentowych i większego finansowania się u dostawców. W drugim kwartale wszystkie linie produktowe Asbisu zanotowały wzrost, poza smartfonami,których sprzedaż spadła o 36 proc. r/r.