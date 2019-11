Aston Martin zaprasza... psy

Brytyjski producent zamierza powalczyć o bardziej praktycznych kierowców. Nowym modelem podwieziesz nawet czteronogi

Aston Martin słynie z produkcji opływowych, niskich i szybkich aut sportowych. Nowy model ma w zasadzie wszystko to, co pozostałe modele, oprócz jednego — nie jest niski. To długo oczekiwany i wielokrotnie zapowiadany SUV o nazwie DBX. Pierwszy tego typu pojazd w historii marki Aston Martin. O współczesnej motoryzacji można powiedzieć wiele złego, ale na pewno nie to, że jest nudna. Kilkanaście lat temu nikomu nie przyszłoby do głowy, że SUV-y dołączą do swojej oferty takie firmy, jak Lamborghini, Bentley, Rolls-Royce czy choćby Aston Martin. Rozum podpowiada swoje, ale rynek nie milczy. Klienci głosują portfelami i pokochali wysoko zawieszone, monstrualne pojazdy. Wiadomo — klient to pan, a Aston Martin też chce zarobić. DBX napędzany jest podwójnie doładowanym silnikiem V8 o mocy ponad 550 koni mechanicznych, który gwarantuje przyspieszenie do pierwszej setki w czasie 4,5 sekundy i współpracuje z dziewięciostopniową automatyczną skrzynią biegów. To silnik, który dostarcza Mercedes, a używany jest także w modelu DB11. Aston Martin podkreśla, że DBX jest „SUV-em z duszą sportowego auta”. Ma ponad pięć metrów długości i prawie 1,7 metra wysokości, czyli wybija się ponad 1,3-metrowy DB11. Będzie nie tylko dynamicznym autem, którym można wjechać tam, gdzie nie dojedzie sportowe coupé, czyli np. do lasu lub w jakąś boczną ścieżkę w górach, ale także wabikiem na nowych klientów, których trochę odstrasza niski poziom praktyczności dotychczasowych produktów.