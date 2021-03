AstraZeneca drożeje najmocniej w tym roku

Wydawałoby się, że wstrzymywanie szczepień preparatem AstraZeneca w wielu europejskich państwach to negatywna wiadomość dla spółki. Tymczasem jej akcje drożeją we wtorek najmocniej od 29 grudnia.

Akcje brytyjskiego koncernu farmaceutycznego drożały we wtorek nawet o 3,6 proc. Inwestorzy pozytywnie oceniają perspektywy spółki. Jefferies Financial Group podwyższył jej rekomendację do „kupuj” argumentując, że AstraZeneca ma bardzo obiecujące projekty nowych leków, które chce wkrótce wprowadzić do oferty.