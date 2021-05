Plaga myszy osiągnęła już taką skalę, że władze Australii rozważają wykorzystanie do walki ze szkodnikami zabronionego w kraju środka.

Władze prowincji Nowa Południowa Walia, najbardziej zaludnionej w Australii, przeznaczyły 50 mln AUD na walkę z plagą myszy, która już doprowadziła do kryzysu gospodarczego i zdrowotnego. Zwróciły się także do rządu federalnego o zgodę na wykorzystanie do walki z gryzoniami zakazanego w kraju środka bromadiolon.