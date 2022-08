Zamykając sierpniowe posiedzenie polityczne, Bank Rezerw Australii podniósł swoją stopę pieniężną o 50 punktów bazowych do 1,85 proc., co oznacza 175 punktów bazowych podwyżek od maja w najbardziej drastycznym zaostrzeniu od początku lat dziewięćdziesiątych.

„Rada spodziewa się podjęcia dalszych kroków w procesie normalizacji warunków monetarnych w nadchodzących miesiącach, ale nie jest to na z góry ustalonej ścieżce” – przekazał gubernator RBA Philip Lowe.

Zostało to odebrane jako gołębi ruch przez rynki, biorąc pod uwagę, że Lowe wielokrotnie powtarzał, że zarząd RBA chce uzyskać stawki na neutralnym poziomie co najmniej 2,5 proc., gdzie teoretycznie nie będzie to stymulować ani opóźniać wzrostu gospodarczego.