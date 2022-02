Banki uwielbiają rolników

„PB”: Czy banki chętnie finansują rolników?

Bartosz Urbaniak: Banki bardzo lubią finansować rolników, a BNP Paribas wprost uwielbia. Mamy największy udział w tym rynku w kraju — pewnie około jednej trzeciej. Jesteśmy zresztą następcą BGŻ, który był następcą Banku Rolnego, czyli reprezentujemy 100 lat historii finansowania rolnictwa polskiego i także stąd wynika to nasze zamiłowanie.

Co najbardziej państwo uwielbiają?

Najbardziej nowe technologie, a wśród nich najbardziej takie, które będą powodowały, że skłonność do inwestycji naszych klientów się zwiększy.

A konkretnie?

Przykładem, który znakomicie to ilustruje, jest rolnictwo precyzyjne. To oczywiście też jest coś, co bardzo się podoba Unii Europejskiej i ekologom, bo to oznacza niższe zużycie różnego rodzaju substancji. Zużywa się mniej środków chemicznych, nawozów, paliwa, a jest spora szansa na to, że można uzyskać większe albo stabilniejsze plony. Z punktu widzenia banku jest to rewelacyjna sytuacja, bo wytwarza się przestrzeń na zysk, czyli finansujemy coś, co powoduje, że klient ma więcej pieniędzy, więc może lepiej z nami współpracować.

Rolnicy chętnie przychodzą do was po takie pieniądze?

Różnie i właśnie dlatego prowadzimy swego rodzaju działalność edukacyjną. Tłumaczymy, że niektóre rzeczy powinno się robić i trzeba iść z duchem czasu. Bycie rolnikiem to nie jest taka prosta i łatwa sprawa. Ilość informacji, którą trzeba przyswoić, jest tak olbrzymia, że uważamy w banku, że powinniśmy również w tym wspierać rolników. Mamy taki portal agronomis.pl — jest darmowy, nic więc na nim nie zarobimy — który służy wyłącznie edukacji i pomaga rolnikom. Na szczęście w Polsce jest z tym nieźle. Jest parę instytucji, które starają się tę informację rolnikom dostarczyć.

Czego rolnicy mogą dowiedzieć się z portalu?

Choćby tego, jakie przewagi daje rolnictwo precyzyjne. Ale staramy się też wytłumaczyć, czego oczekuje od nas wszystkich Zielony Ład. Dajemy konkretne narzędzia, czyli np. kalkulator emisji gazów cieplarnianych z gospodarstwa. To jeszcze nie jest wymagane. Myślę, że jest to jedyny darmowy, a jednocześnie tak zaawansowany kalkulator. Mamy też kalkulator azotu, który też jest ważny. Z jednej strony pozwala zaoszczędzić nawozy, które są bardzo drogie, a z drugiej pokazuje, ile tego azotu wrzuciliśmy w ziemię. To również bardzo mocno interesuje Unię Europejską.

Rolnictwo precyzyjne jest dość proste do finansowania. Warto jednak zadać sobie pytanie, czy mój sprzęt, który mam w gospodarstwie, jest na to wystarczający. To dla banku trochę trudniejsze zadanie. Trzeba kombinować, na ile lat jeszcze wystarczą te traktory, czy można je technicznie upgrade’ować, czyli zainstalować wymagany sprzęt, czy jednak kupić nowe. Nowe traktory czy kombajny kosztują jednak ogromne pieniądze. Trzeba więc policzyć, co się opłaca. Może jednak ten stary, ale unowocześniony ciągnik jeszcze trochę pojeździ, a może lepiej wziąć nowy, który ma np. pełne oprogramowanie.

Jaka część polskich rolników sięga po kredyty?

Jesteśmy bankiem, który finansuje największych i czasami średnich rolników. Małych i średnich najczęściej finansują banki spółdzielcze. Ilu korzysta? Wśród rolników dużych i bardzo dużych praktycznie rzecz biorąc wszyscy, tak samo jak przedsiębiorcy. Kredyt to jedno z narzędzi, którym codziennie się zarządza, tak jak zarządza się paliwem, sprzętem, tak samo korzysta się z leasingu, faktoringu czy rachunku bankowego.

Czego w ofercie jeszcze nie ma, ale w przyszłości może okazać się potrzebne?

To będzie coś, co wiąże się z rozwojem technologii informatycznych, choćby z finansowaniem satelitarnego monitoringu pól. Chodzi o to, żeby rolnictwo precyzyjne było jeszcze bardziej precyzyjne. Mogę też wyobrazić sobie, że w pewnym momencie komputer będzie mówił rolnikowi: już ósmy rok masz traktor w leasingu, ale on już był w tym roku sześć razy w serwisie. Może pora skorzystać z oferty finansowej i wziąć nowszy...

Rozmawiał Bartłomiej Mayer

