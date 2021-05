BASF: ambitnie w stronę neutralności klimatycznej

W BASF stawiamy sobie ambitne cele przy dążeniu do neutralności klimatycznej i dlatego chcemy globalnie osiągnąć zerową emisję netto CO2 do 2050 r.

Dodatkowo, wykorzystując najnowsze postępy w rozwoju technologii obniżających i eliminujących emisję CO2, znacząco zwiększamy również swoje szanse na osiągnięcie średnioterminowego celu na 2030 r. - do tego czasu chcemy zmniejszyć swoją globalną emisję gazów cieplarnianych o 25 proc. w porównaniu z 2018r.

Nasza firma postawiła sobie poprzeczkę bardzo wysoko, co świadczy o dużej determinacji i naszym zaangażowaniu w realizację paryskiego porozumienia o ochronie klimatu. W odpowiedzi na to największe wyzwanie XXI wieku przede wszystkim planujemy skoncentrować się na początkowych, a nie końcowych etapach tego planu działania. Dlatego też będziemy zwiększać wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Większość tych technologii jest opracowywana przez BASF we współpracy z partnerami i obecnie znajduje się w fazie badań pilotażowych. Powszechne zastosowanie tych rozwiązań będzie w pełni możliwe dopiero po 2030 r.

Jedną z najważniejszych nowych technologii, nad którymi pracuje obecnie BASF, są podgrzewane energią elektryczną krakery parowe, z których to otrzymujemy podstawowe surowce takie jak etylen, propylen i butadien. Wodór to kolejny ważny substrat w wielu chemicznych procesach produkcyjnych. Aby produkować wodór bez emisji CO2, BASF równolegle stosuje dwa procesy: dostępną na rynku elektrolizę wody oraz pirolizę metanu, dla której firma opracowała nową technologię produkcji.

Co istotne, BASF będzie stopniowo przechodzić na źródła odnawialne, by zaspokoić także swoje potrzeby w zakresie energii elektrycznej i zamierza zainwestować w farmy wiatrowe, które ułatwią ten proces.