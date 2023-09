Belgijski biznes Binance już w Polsce

Belgijski nadzór nakazał giełdzie wygasić biznes, więc przeniosła operacje do Polski. KNF nie ma nic do powiedzenia w tej sprawie — wszystko zostało powiedziane już w styczniu.

Binance, największa giełda kryptowalut na świecie, zapowiedziała w poniedziałek, że obsługą klientów w Belgii zajmie się jej polska spółka. „Miło nam ogłosić, że Binance Polska jest obecnie podmiotem świadczącym usługi dla mieszkańców Belgii. W ten sposób Binance zapewnia, że wywiązuje się ze swoich obowiązków regulacyjnych i nadal może świadczyć usługi belgijskim użytkownikom” — czytamy w komunikacie na stronach firmy. Dalej giełda wyjaśnia, że klienci będą musieli zaakceptować regulamin korzystania z Binance Polska. „Możemy również poprosić użytkowników o ponowne przesłanie części wymaganej dokumentacji >>znaj swojego klienta<< (KYC), aby zachować zgodność z polskimi wymogami regulacyjnymi” — poinformowała giełda.

Na koniec dodała, że platforma kryptowalutowa będzie w stanie nadal obsługiwać belgijskich użytkowników zgodnie z lokalnymi wymogami regulacyjnymi. „Binance Polska jest w stanie świadczyć usługi wymiany kryptowalut i usługi depozytariusza zgodnie z rejestracją jako dostawca usług aktywów wirtualnych (VASP) w Polsce”.

Komunikat jest dość oględny i nie odnosi się wprost do sedna sprawy, czyli problemów z nadzorem w Belgii. Binance przenosi operacje do Polski, ponieważ w czerwcu Financial Supervisory and Market Authority w Brukseli nakazał giełdzie wygaszenie działalności w Belgii. Dopuścił jednak możliwość świadczenia usług za pośrednictwem „podmiotu prawnego podlegającego prawu innego państwa członkowskiego Europejskiego Obszaru Gospodarczego”.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nie odniosła się do informacji o transferze operacji belgijskich do Polski.

— Firma nie jest instytucją płatniczą i nie podlega naszemu nadzorowi — mówi Jacek Barszczewski, rzecznik KNF.

Warto natomiast przypomnieć, że w styczniu tego roku KNF opublikowała notkę przypominającą zasady funkcjonowania giełd i kantorów kryptowalutowych w Polsce, w której odniosła się w wprost do Binance Polska. Przypomniała, że KNF nie licencjonuje, nie rejestruje i nie nadzoruje giełd i kantorów kryptowalut. W razie upadku giełdy nie może też pomóc poszkodowanym, bo nie ma do tego narzędzi. Giełdy kryptowalut nie muszą stosować się do przepisów ani wdrażać prawnie wymaganych rozwiązań chroniących pieniądze klientów. Inaczej mówiąc — nie podlegają regulacjom rynku finansowego, a osoby inwestują pieniądze na kryptogiełdach na własne ryzyko.

KNF napisała komunikat w związku z przekazem medialnym, jakim posługuje się m.in. Binance Polska, odnoszącym się do „przestrzegania polskich standardów regulacyjnych dla dostawców usług w zakresie walut wirtualnych”.

Giełdy i kantory wymiany kryptowalut muszą natomiast uzyskać wpis do rejestru Ministerstwa Finansów, którą prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa w Katowicach w związku z wymogami dotyczącymi przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i zwalczania terroryzmu. Podobnie jak w przypadku innych firm mają one obowiązek raportowania transakcji wymiany kryptowalut powyżej określonych kwot.

Binance nie ma ostatnio dobrej passy. W czerwcu amerykański nadzór giełdowy SEC złożył pozew przeciwko firmie, zarzucając jej wiele naruszeń przepisów o instrumentach finansowych. Dotyczą one również Changpenga Zao, założyciela giełdy, kanadyjskiego biznesmena urodzonego w Chinach.

Również Holandia zastopowała działalność Binance na swoim rynku. Tydzień temu umowę dotyczącą wspólnego wydawnictwa kart płatniczych w Ameryce Południowej i na Bliskim Wschodzie wypowiedział giełdzie Mastercard. Visa również zakończyła współpracę z Binance.