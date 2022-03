Firma konsultingowa Ishka oszacowała, że zagraniczni właściciele wyleasingowali rosyjskim przewoźnikom samoloty pasażerskie łącznej wartości ok. 10,3 mld USD.

Władze lotnicze Bermudów wskazały, że sankcje nałożone na Rosję znacząco wpłynęły na zdolność utrzymania kontroli bezpieczeństwa nad samolotami w tym kraju. Dlatego nie są w stanie potwierdzić, że są one zdatne do lotu.

Na Bermudach zarejestrowanych jest ok. 740 samolotów z Rosji. Dzięki certyfikatom wydanym przez lokalne władze lotnicze miały one zapewnione ubezpieczenie i potwierdzenie zdatności do lotów. Bez nich maszyny nie będą mogły być oferowane innym przewoźnikom w przyszłości i stracą znacząco na wartości.