Ruszył cykl webinariów o kolejnych zmianach w prawie dla przedsiębiorców, organizowany przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

Dotyczą one kilku zagadnień. Jedno to uproszczenia w procedurach budowlanych, czyli np. zniesienie pozwoleń na budowę w przypadku instalacji bankomatów czy paczkomatów. Kolejny poruszany temat to pakiet rozwiązań dla turystyki— preferencyjnych pożyczek na zwroty wpłat klientów, świadczeń postojowych oraz zawieszenia składek ZUS.