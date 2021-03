Biznes w zgodzie z naturą

Troska o planetę staje się jednym z kluczowych filarów strategii nowoczesnych przedsiębiorców. Nie da się zrobić kroku dalej bez bacznej obserwacji trendów, a także ulepszania i wdrażania technologii. Rozmowa z Iwoną Zacharczuk, wiceprezesem i dyrektorem finansowym firmy WOKAS

Jak powstała i na przestrzeni lat rozwijała się firma WOKAS?

WOKAS to firma rodzinna z wieloletnimi tradycjami. Formalnie powstała w 1992 r., jednak jej historia sięga znacznie dalej, bo aż lat 80. Wtedy to dwaj sąsiedzi z mazowieckich Łosic — rolnicy zajmujący się pieczarkarstwem, postanowili rozpocząć samodzielne wydobycie torfu na potrzeby własnych upraw. Były to czasy gwałtownego rozwoju polskiego pieczarkarstwa i wzrostu popytu na doskonale sprawdzające się w tym segmencie rolnictwa produkty torfowe. Rosnącemu zapotrzebowaniu brakowało podaży, z czego zdawali sobie sprawę synowie założycieli firmy — prowadzący ją do dziś Artur Wojcieszuk, Dariusz Wojcieszuk oraz Mariusz Kasjaniuk. Kierowani doświadczeniem, pasją i zapałem swoich rodziców, korzystając z wiedzy ekspertów z krajów takich jak Irlandia i Holandia, zwiększyli skalę eksploatacji złóż surowca i rozpoczęli przemysłową produkcję podłoży torfowych do pieczarek. Dynamiczne działania pozwoliły na rozszerzenie zakresu działalności firmy, która dziś, oprócz wydobycia torfu i produkcji okryw do uprawy pieczarek, obejmuje produkcję podłoży ogrodniczych na bazie pozyskanej kopaliny, sprzedaż środków ochrony roślin, a także sprzętu rolniczego i związane z nim usługi serwisowe.

Co jest największym sukcesem firmy?

Można powiedzieć, że największym sukcesem WOKAS jest jej ciągły rozwój, który stał się możliwy dzięki wykwalifikowanej kadrze oraz zaufaniu klientów doceniających wysoką jakość naszych wyrobów. Na przestrzeni stosunkowo krótkiego czasu, z działającego na niewielką skalę producenta okryw do uprawy pieczarek przekształciliśmy się w krajowego lidera wydobycia torfu i produkcji wyrobów torfowych na potrzeby rolnictwa i ogrodnictwa. Szacujemy, że z pięciu polskich pieczarek, aż trzy rosną na okrywach WOKAS. Rodzimy rynek nadal jest dla nas głównym miejscem zbytu, ale wraz z dynamicznym rozwojem rozpoczęliśmy działania eksportowe i dziś nasze produkty znaleźć można w krajach, takich jak Niemcy, Czechy, Serbia, Węgry, Słowacja, Łotwa, Litwa, Rosja, Chorwacja, Estonia, Grecja, Ukraina i Białoruś. Obecnie firma WOKAS to 10 kopalni torfu, dwie kopalnie kredy, kopalnia piasku i siedem zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w różnych miejscach Polski. Myślę, że charakteryzujące firmę od samego początku dążenie do rozwoju, a także odważne decyzje i kolejne inwestycje doprowadziły nas do miejsca, z którego z dumą możemy powiedzieć, że liczymy się wśród najlepszych i największych.

Co odgrywa dla państwa największą rolę w prowadzeniu biznesu?

W prowadzeniu firmy kierujemy się stałym zestawem wartości, które pełnią kluczową funkcję na każdym poziomie naszej działalności. W największym skrócie można je opisać za pomocą trzech słów: partnerstwo, profesjonalizm i proekologia. Pierwsze odnosi się do sposobu, w jaki budujemy relacje zarówno z naszymi pracownikami, klientami, jak i przedstawicielami społeczności zamieszkujących okolice naszych kopalni i zakładów. W każdym przypadku stawiamy na dialog i wspólne poszukiwanie optymalnych dla wszystkich stron rozwiązań. Profesjonalizm to kolejna wartość, która wyznacza nam cele i kieruje naszą codzienną pracą — działamy według najwyższych standardów europejskich. Trzecią wartością leżącą u podstaw WOKAS jest proekologia. Technologia i stosowane przez nas postępowe metody wydobywania torfu mają na celu nie tylko stworzenie produktów wysokiej jakości, ale również eksploatacje złóż w sposób przyjazny środowisku.

W jaki sposób dostosowujecie swoją działalność do rosnącej potrzeby troski o środowisko naturalne człowieka?

Na naszych złożach surowiec wydobywany jest za pomocą koparki hydraulicznej tzw. metodą „spod wody”, a więc bez konieczności uprzedniego wysuszania terenu. Pozyskany tą techniką torf odznacza się dużą wilgotnością, na poziomie do 80 proc. Nie suszymy go, tylko w takiej formie wykorzystujemy do produkcji okryw do pieczarek i naszych autorskich mieszanek podłoży ogrodniczych. Dzięki temu zarówno eksploatacja złóż, jak i sam proces produkcyjny nie wiążą się z dużą emisją CO2 oraz nie mają negatywnego wpływu na gospodarkę hydrologiczną okolicy. Ponadto po zakończeniu prowadzenia prac na złożu wyeksploatowane tereny są rekultywowane. Dzięki temu dawne miejsca wydobycia mogą przemienić się w stawy rybne czy nawet gospodarstwa agroturystyczne. Tereny, na których zakończono wydobycie torfu, zostały oddane zarówno naturze, jak i miejscowej społeczności — stały się domem dla wielu nowych gatunków fauny i flory oraz atrakcyjnym miejscem wypoczynku dla mieszkańców okolicy oraz przyjezdnych. Zależy nam na tym, by nasza działalność opierała się na harmonijnych relacjach z naturą. Śledzimy nowinki technologiczne oraz debaty naukowe dotyczące branży. Ciągle ulepszamy nasze techniki wydobycia i przetwórstwa torfu, dostosowując je do najnowszych rekomendacji środowisk naukowych. Natura daje nam torf, chcemy się jej odwdzięczyć.

