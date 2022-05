Błędne koło popytu i inflacji

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Spirala cen i zakupów ma źródło w wydarzeniach minionego lata. Co ją wywołało i czy da się zatrzymać?

Ostatnie dane o PKB i inflacji świadczą, jak bardzo przegrzana jest polska gospodarka. Popyt rośnie w tempie, które jest nie do utrzymania, ceny - w tempie nie do zaakceptowania. Oczywiście inne kraje też doświadczają podobnych zjawisk, ale nie aż na taką skalę. Co leży u źródła? Jak je wygasić, nie wywołując kryzysu? Oto dwie największe zagadki makroekonomiczne. Żeby je rozwikłać, musimy zrozumieć, co wydarzyło się między późnią wiosną a wczesną jesienią zeszłego roku. Wtedy uruchomione zostały procesy, które dziś obserwujemy w postaci rozgrzanej do czerwoności.