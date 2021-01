Boeing i FED pociągnęły Wall Street w dół

Amerykańskie indeksy zanotowały w środę największy spadek od października w reakcji na najnowszy komunikat Fed i katastrofalne kwartalne wyniki Boeinga.

Dow Jones stracił 2,05 proc. i zamknął się z wynikiem 30,302.31 pkt. S&P; 500 spadł o 2,57 proc. do 3,750.77 pkt, a Nasdaq Composite o 2,61 proc. do 13,270.60 pkt. Dla każdego z trzech głównych amerykańskich indeksów to największy dzienny spadek procentowy od 28 października ub.r.

Akcje sprzedawcy gier wideo GameStop zdrożały o 134,84 proc., a operatora kinowego AMC Entertainment o 301,21 proc. kontynuując swój gorączkowy wzrost w ciągu ostatniego tygodnia.

Strata Boeinga sięgnęła 8,4 mld USD (15,25 USD na akcję) w czwartym kwartale 2020 roku. Akcje staniały o 4,07 proc., co pociągnęło w dół indeks Dow Jones. S&P; 500 odnotował z kolei najgorszy spadek od października po tym, gdy urzędnicy Rezerwy Federalnej pozostawili główną stopę procentową na niezmienionym poziomie, nie deklarując jednak przy tym żadnych nowych programów mających na celu wspieranie gospodarki. Wyprzedaż była powszechna, powodując spadek wszystkich 11 sektorów.

Microsoft wzrósł o 0,25 proc. po publikacji swoich kwartalnych wyników. Były one obiecujące, ponieważ producent oprogramowania nadal korzysta z globalnych trendów zdalnej pracy i nauki. Gorzej radziły sobie inne technologiczne blue chipy takie jak m.in. Amazon (-2,81 proc.), Apple (-0,77 proc.), Facebook (-3,45 proc.), Google (-4,67 proc.), Intel (-2,93 proc.), Netlflix (-6,88 proc.), Nvidia (-3,85 proc.), Tesla (-2,37 proc.) i Twitter (-2,96 proc.).

Bitcoin spadł poniżej 30000 USD, po czym wyrównał straty. Złoto taniało piąty dzień z rzędu i na koniec sesji kosztowało 1844,90 USD za uncję. Ropa WTI zdrożała o 0,5 proc. do 52,85 USD za baryłkę po publikacji danych EIA mówiących o dużym spadku amerykańskich zapasów.