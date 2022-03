Boeing zawiesza działalność w Rosji

Boeing dołączył do rosnącego grona międzynarodowych firm, które zawiesiły działalność w Rosji po jej napaści na Ukrainę. Amerykański koncern ogłosił, że wstrzymuje dostawę części oraz wsparcie techniczne dla rosyjskich linii lotniczych, informuje Reuters.

Agencja zwraca uwagę, że sankcje nałożone na Rosję będą izolowały jej sektor lotniczy podobnie jak działo się to wcześniej w przypadku Iranu i Korei Północnej, ale z dużo większymi konsekwencjami z racji wielkości rosyjskiego rynku i jego zależności od dostaw z Zachodu. Reuters przypomina, że Rosja to ok. 6 proc. globalnego ruchu lotniczego w 2021 roku. Około 515 odrzutowców pasażerskich o wartości ok. 10 mld USD jest tam leasingowane od zagranicznych firm. Wprowadzone sankcje dają im czas do 28 marca na wycofanie się z tych kontraktów. Przedstawiciele branży wątpią jednak, czy rosyjscy przewoźnicy oddadzą samoloty.