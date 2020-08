Biden zaprzecza oskarżeniom o napaść seksualną

"To nie jest prawdą, to się nie wydarzyło" - były wiceprezydent USA Joe Biden w piątek stanowczo zaprzeczył stawianym mu przez byłą pracownicę oskarżeniom o napaść seksualną 27 lat temu. Zapewniał, że nie ma nic do ukrycia.