Były główny pilot koncernu Boeing oskarżony w sprawie katastrof

Mark Forker, były główny pilot techniczny koncernu Boeing został oskarżony o wprowadzenie w błąd amerykańskiego Federalnego Urzędu Lotnictwa (FAA) w pierwszej sprawie dotyczącej dwóch katastrof samolotów Boeing 737 Max sprzed kilku lat.

FAA oskarża Forkera, że podawał nieprawdzie lub niepełne informacje podczas oceny przez Urząd zmian dotyczących systemu sterowanie samolotem Boeing 737 Max. Miało to spowodować, że instrukcje obsługi maszyny i materiały do szkolenia pilotów dla linii lotniczych nie posiadały żadnych odniesień do systemu wspomagania lotu MCAS. Ten system miał odegrać następnie negatywną rolę w doprowadzeniu do katastrof dwóch samolotów Boeing 737 Max w październiku 2018 roku i marcu 2019 roku, w których zginęło prawie 350 osób. Władze lotnicze nakazały także uziemienie samolotów Boeing 737 Max, które trwało 20 miesięcy.