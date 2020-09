Caesars Entertainment poinformował, że prowadzi zaawansowane rozmowy w sprawie przejęcia brytyjskiej firmy hazardowej William Hill. Oferta opiewa na 2,9 mld GBP.

Rada dyrektorów Williama Hilla wskazała, że oferta „jest na poziomie cenowym, który byliby skłonni zarekomendować akcjonariuszom”. To 25-procentowa premia w stosunku do czwartkowej ceny zamknięcia.

Obie firmy mają już jedno wspólne przedsięwzięcie w zakresie zakładów sportowych w USA, w którym Caesars posiada 20, a William Hill 80 proc. udziałów. Partnerstwo daje brytyjskiej firmie dostęp do prowadzenia działalności w USA.

Rywalem Ceasars w staraniach o przejęcie Williama Hilla jest fundusz private equity Apollo Global Management z Nowego Jorku. Firma zaznaczyła, że w przypadku przejęcia przez rywala, dotychczasowa współpraca zostałaby zakończona.

William Hill został mocno dotknięty pandemią koronawirusa, co skłoniło go do trwałego zamknięcia ponad 100 punktów w Wielkiej Brytanii i rozwoju zakładów bukmacherskich online.

Według szacunków analityków, amerykański rynek internetowych kasyn i zakładów sportowych do 2025 roku będzie generował przychody w wysokości 18 mld USD.