Cena ropy naftowej coraz bliżej 100 USD za baryłkę

Na początku bieżącego tygodnia oczy praktycznie całego świata skierowane są na działania Rosji na Ukrainie. Poniedziałkowy wieczór przyniósł głośne orędzie Władimira Putina, w którym poinformował on o uznaniu przez Rosję dwóch separatystycznych regionów w Donbasie (tzw. Republik Ludowych: Donieckiej i Ługańskiej). Jednocześnie, rosyjski prezydent wezwał do obrony tych terenów przez wojska rosyjskie, co de facto oznacza inwazję Rosji na Ukrainę.

Jak można się było spodziewać, zaczęły pojawiać się pierwsze reakcje na te informacje ze strony państw zachodnich. Na razie brakuje w nich konkretnych wzmianek dotyczących rosyjskiego sektora naftowego, ale ceny ropy są podtrzymywane wysoko przez sam fakt, że Rosja to jeden z kluczowych producentów ropy naftowej na świecie, więc konflikt na Ukrainie może odbić się na pewnych zaburzeniach na światowym rynku naftowym.