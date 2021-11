Chińscy badacze ogłosili, że opracowali technologię przemiany na dużą skalę emisji przemysłowych na paszę dla zwierząt.

Państwowy chiński dziennik opisujący osiągnięcia naukowe i technologiczne napisał, że opracowana technologia obejmuje syntetyzowanie emisji przemysłowych, zawierających tlenek i dwutlenek węgla oraz azot w białka dzięki zastosowaniu Clostridium autoethanogenum, bakterii wykorzystywanej do produkcji etanolu.

fot. Bloomberg

Zachętą do opracowania technologii produkcji pasz jest uzależnienie Chin od importu wykorzystywanej w tym celu soi. Chińskie media podkreślają, że jeśli kraj będzie w stanie wyprodukować 10 mln ton syntetycznego białka dzięki wykorzystaniu nowej technologii, będzie to ekwiwalent importu ok. 28 mln ton soi. Wskazują również, że produkowanie na wielką skalę syntetycznego białka byłoby dużym wsparciem realizacji planów dekarbonizacji chińskiej gospodarki.