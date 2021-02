Chiny mogą szybciej przeskoczyć USA

Najnowsze dane wskazują, że chińska gospodarka może szybciej niż wcześniej zakładano przebić amerykańską i stać się największą na świecie. Jednym z powodów jest kryzys pandemiczny z którego Państwo Środka wychodzi na prostą szybciej niż największy konkurent.

Według ubiegłotygodniowych danych, gospodarka Stanów Zjednoczonych skurczyła się w 2020 r. o 2,3 proc. osiągając wartość 20,93 bln USD według bieżącej wartości dolara.

Tymczasem Chiny w zeszłym roku, jako jedna z niewielu gospodarek wyszły na plus. PKB tego kraju rosnąc o 2,3 proc. odnotował co prawda najsłabszy wynik od kilku dekad, ale jednak dodatni osiągając wartość rzędu 101,6 bln juanów, co daje 14,7 bln USD przy założeniu średniego kursu na 6,9 juana za dolara.

Tym samym różnica między dwoma największymi gospodarkami zmniejszyła się do 6,2 bln z 7,1 bln w roku 2019.

Te wyliczenia pokazują, że pandemia znacznie mocniej zaszkodziła amerykańskiej gospodarce niż chińskiej. Oczekujemy, że przy rozsądnych prognozach wzrostu wielkość gospodarki Chin wyrażona w dolarach w 2028 r. wyprzedzi Stany Zjednoczone – powiedział Rob Subbaraman, ekonomista Nomury.

Dodał, że jeśli dojdzie do umocnienia juana do około 6 za dolara, to istnieją spore szanse, ze stanie się to jeszcze wcześniej, bo już w 2026 r.

Wcześniejsze prognozy sugerowały, że Chiny staną się największą gospodarką na świecie około 2035-2040 r.

Eksperci wskazują też, że Powiedział jednak, że „prawdziwym kamieniem milowym” będzie moment, w którym Chiny prześcigną Stany Zjednoczone pod względem PKB na mieszkańca. Przy około czterokrotnie większej liczbie ludności niż w USA, PKB Chin na mieszkańca wzrósł do około 11 tys. USD w 2020 r., podczas gdy w Ameryce był ponad pięć razy wyższy i wyniósł 63,2 tys. USD.